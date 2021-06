Martino tiene derecho a decidir: Aguirre sobre veto a "Chicharito"

La polémica que vive Gerardo Martino con la no convocatoria de Javier Hernández a la Selección Nacional, "no es nuevo, es lo que todos los seleccionadores debemos de vivir en algún momento", dijo Javier Aguirre

El "Vasco", quien dirigió a la Selección Mexicana en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, donde debutó a Hernández, recalcó que esta cuestión, "es la salsita que todos nos debemos de comer en algún momento".

Lo que vive el "Tata", agregó; "Me pasó a mí en su momento, le pasó al profesor [Juan Carlos] Osorio, le pasó a don Enrique Meza, también a Bora [Milutinovic], a Ricardo [La Volpe], a [Manuel] Lapuente... A ver quién se me olvida, al 'Piojo' [Miguel Herrera], a 'Chepo' [José Manuel de la Torre]... Bueno, esto se trata de generar polémica, así es la vida del futbol".

Al final, "esto es parte de la vida del director técnico de la Selección Nacional o de los clubes, hay que elegir, hay que definir lo mejor para el equipo. No hay mucho más que decir, él tiene la facultad de decidir a quién llamar y a quién no. Así es y punto".