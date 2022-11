Martino trabaja en dos escenarios para enfrentar a Argentina

A-AA+

México se enfrenta contra Argentina en busca de dar in golpe que le dé certidumbre de clasificar a octavos de final. La victoria es necesaria, aunque del lado pampero es lo mismo.

Gerardo Martino, "El Tata", en casi cuatro años de proceso, ha pregonado ser protagonista del partido, pero ahora... "Es posible que cuando uno tiene una forma de jugar, también dependa de la selección que enfrenta. Cuando uno juego contra una selección poderosa ese puede jugar menos de la forma tradicional, pero aun así debemos pensar en ganar".

Y para que queda claro, confirmó: "Sí, trabajo en los dos escenarios".

La Selección Mexicana tiene un punto en el Grupo C y Argentina está sin nada. Sumar un punto podría ser bueno para el Tricolor, dependiendo de lo que haga Polonia contra Arabia Saudita.

Ganar sería maravilloso, pero perder... "Para nosotros el juego es clave. Sí tenemos un punto más en la tabla, pero para las dos selecciones es un juego determinante.

-¿El empate sería bueno? "Hay otros partidos que se van a jugar y eso también tiene sumo interés en lo que pasa en nuestro juego. Hay veces que un juego se da de tal manera, no lo mereces y empatas, y eso es bueno; a veces mereces más, como contra Polonia, y no lo vemos tan bien".0000000