Martinoli y Luis García arrasan en YouTube con narraciones sin censura... y también con críticas

Este verano, Christian Martinoli y Luis García se convirtieron en la dupla favorita de Internet, ya que "emigraron" a YouTube para poder comentar y narrar los partidos de la Copa Oro más los del Mundial de Clubes, pero eso les ha traído unas cuantas críticas.

Ambos comunicadores tuvieron que encontrar una nueva forma de transmitir los juegos de México, ya que su casa -TV Azteca- no adquirió los derechos televisivos de las competencias futbolísticas de este verano.

A pesar de no estar transmitiendo en televisión, los directos de Martinoli y el Dr. García han tenido un éxito rotundo, rebasando los tres millones de visualizaciones en sus dos juegos que comentaron de la Selección Mexicana, donde han brillado por hacer todo sin censura.

Este concepto no ha sido del agrado de David Faitelson ni de otros internautas, pero así como son odiados por unos, otros tantos están felices y disfrutando de esta nueva faceta de la dupla que ha conquistado a un gran número de seguidores.

Recientemente, el talento de TUDN había compartido un video en sus redes sociales donde se lanza en contra de sus excompañeros, reclamando su falta de profesionalismo al hablar frente al micrófono porque usan muchas groserías, algo que le parece grotesco a Faitelson.

En su transmisión pasada del partido de México frente Surinam de la Copa Oro, Christian Martinoli aprovechó un momento del juego para lanzar un mensaje en contra de todos aquellos que lo han criticado, justamente tomando a Faitelson como su referencia, aunque nunca dijo su nombre.

"Qué más linduras dicen esta bola de pend... Yo fui a la universidad weyes y cuando quieran les doy una pinche repasada el día que se me antoje, esto es porque se me antoja, porque les doy la ventaja, se los repito, weyes me divierto, es la ventaja que les doy, me pongo serio y los hago mier... Es lo que no entienden".

Todo parece indicar que Martinoli y García ya no estarán transmitiendo el Mundial de Clubes, debido a los "problemas técnicos" que han tenido, según lo que explicaron en su transmisión del juego pasado de la Copa Oro.