Más Atletismo impulsa el deporte

Como parte de su compromiso con el desarrollo deportivo y la formación integral de niñas, niños, jóvenes y adultos, la organización Más Atletismo continúa impulsando su Escuela de Formación Atlética, manteniendo abierta la invitación para todas las personas interesadas en integrarse a este proyecto formativo en San Luis Potosí.

La Escuela de Formación Atlética Más Atletismo opera de manera permanente en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos (CEDETAR), donde se llevan a cabo entrenamientos estructurados y progresivos, dirigidos a participantes desde los 3 años de edad y sin límite máximo, fomentando así la inclusión y la práctica del deporte en todas las etapas de la vida.

Las sesiones de entrenamiento se realizan los lunes, miércoles y viernes a las 17:30 horas, bajo una metodología enfocada en el desarrollo de habilidades motrices, el aprendizaje de técnicas básicas del atletismo, así como la práctica de pruebas de pista y campo. Además del aspecto físico y técnico, el programa prioriza la formación de valores como la disciplina, el respeto y el trabajo en equipo.

Gracias a este proyecto, los alumnos han tenido la oportunidad de participar en diversas competencias y eventos, entre ellos la Liga Diamante de Atletismo, lo que ha permitido fortalecer su experiencia deportiva, su confianza y su crecimiento personal dentro y fuera de la pista.

Más Atletismo reitera su invitación a formar parte de un espacio incluyente, profesional y orientado al desarrollo integral a través del atletismo, consolidándose como una opción sólida para quienes buscan iniciarse o perfeccionarse en esta disciplina. Informes e inscripciones: WhatsApp 444 541 5478.