Mateo Chávez brilla en Europa

Mateo Chávez sigue sumando minutos y participaciones con el AZ Alkmaar. Ahora lo hizo en la Jornada 18 de la Eredivisie, cuando recibieron al Volendam y se llevaron la victoria por la mínima diferencia, con un gol en el que colaboró el mexicano.

El lateral mexicano fue fichado para esta temporada, procedente de Chivas y poco a poco ha ido ganándose un lugar en el once inicial, participando en la liga, pero también en la Conference League.

Apenas a los 7 minutos del encuentro, Mateo Chávez se lanzó al frente para conducir el balón y hacer una pared, entrar al área y meter una diagonal que intentó rechazar la defensa.

El rebote le quedó a Sven Mijnans, quien disparó de primera intención, el portero bloqueó y una vez más en el rechace apareció el delantero neerlandés, para ahora sí mandar el esférico al fondo de las redes.

Mijnans corrió hacia la tribuna para celebrar y el mexicano lo alcanzó, para después fundirse en un abrazo con sus demás compañeros.

Ese tanto fue suficiente para que AZ Alkmaar sacar un triunfo vital en la Eredivisie, con el que escalaron hasta la quinta posición con 28 unidades, peleando por puestos de competencias europeas.

El miércoles 14 de enero, AZ será local una vez más, pero en esta ocasión ante el Ajax en los Octavos de Final de la Copa de Países Bajos. Posteriormente jugarán en casa del PEC Zwolle, en la Jornada 19 de la Eredivisie.