Mateo Klimowicz deja al San Luis

Pone fin a un ciclo que inició cuando llegó para el Clausura 2023

Por Romario Ventura

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Mateo Klimowicz deja al San Luis

El Club Atlético de San Luis informó de manera oficial que el futbolista argentino-alemán Mateo Klimowicz ha concluido su etapa como jugador de la institución potosina, poniendo fin a un ciclo que inició cuando llego para disputar el torneo Clausura 2023.

Durante su paso por el conjunto potosino, el futbolista disputó más de 80 partidos oficiales, convirtiéndose en un elemento constante dentro del plantel. A lo largo de ese periodo, Klimowicz aportó ocho anotaciones, contribuyendo tanto en el plano ofensivo como en el funcionamiento colectivo del equipo, siempre defendiendo con entrega los colores rojiblancos.

A través de un comunicado, el club destacó el compromiso y profesionalismo mostrados por el jugador durante su estancia en San Luis Potosí, valores que marcaron su desempeño dentro y fuera del terreno de juego.

Finalmente, el Atlético de San Luis expresó su agradecimiento a Mateo Klimowicz y le deseó el mayor de los éxitos en sus próximos retos deportivos y personales, en la nueva etapa que emprenderá dentro de su carrera profesional.

