Matthijs de Ligt rectifica y dice que se vacunará "lo antes posible"

LA HAYA, Países Bajos (EFE).- El defensa de Países Bajos Matthijs de Ligt, que este sábado dijo que no se ha vacunado para la Eurocopa porque no es obligatorio, rectificó horas después y afirmó que sí se protegerá contra la covid-19.



El jugador ya pasó la enfermedad el pasado enero y declaró a la cadena ESPN, este sábado por la mañana, que había rechazado la inyección porque "no era obligatoria" y "cada uno debe estar a cargo de su propio cuerpo".

Tras recibir numerosas críticas, el futbolista rectificó. "No fui claro con mi respuesta. Para despejar dudas: estoy absolutamente a favor de la vacuna de la covid-19 y me la pondré lo antes posible", dijo a través de su cuenta verificada de Twitter.

De Ligt es uno de los seis jugadores de la selección neerlandesa que, hasta ayer, había rechazado vacunarse a pesar de que el Ministerio de Deportes neerlandés ha ofrecido inocularse a todos los miembros de la selección.

Otro futbolista del combinado nacional, el delantero Wout Weghorst, ha mostrado a través de sus redes sociales su rechazo a la vacuna.

El jugador del VfL Wolfsburgo se mostró ayer molesto cuando le preguntaron sobre el asunto en la cadena pública NOS. "No quiero decir nada más sobre el coronavirus. No me han vacunado y todos los demás tiene que hacer su propia elección", aseguró.

La selección de Países Bajos se encuentra en Portugal para prepararse para la Eurocopa y jugará en el estadio Algarve, en la ciudad de Faro, un amistoso el próximo 2 de junio contra Escocia.