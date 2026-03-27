Max Gutiérrez, por el triunfo a Chiapas

El estado de Chiapas será escenario este fin de semana de la segunda ronda de la NASCAR México Series 2026, donde el piloto del auto #23 del equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis, Max Gutiérrez, se presenta como uno de los protagonistas al arribar como sublíder del campeonato tras su destacada actuación en la fecha inaugural.

Luego de quedarse cerca del podio en la temporada 2025 en el Súper Óvalo Chiapas donde finalizó en la cuarta posición con un auto competitivo, Gutiérrez regresa con la intención de sacarse la espina y concretar un resultado que lo coloque entre los tres mejores.

El piloto ha dejado claro que su objetivo para esta segunda fecha es pelear por la victoria o, al menos, asegurar un lugar en el podio, resultado que le permitiría mantenerse dentro del top tres del clasificatorio general. Para ello, su equipo trabaja intensamente en la puesta a punto del auto #23, buscando brindarle las herramientas necesarias para competir al más alto nivel durante toda la temporada.

En declaraciones previas a la carrera, Max Gutiérrez reconoció el reto que representa el trazado chiapaneco: "Tuxtla es nuestra siguiente carrera de temporada. El año pasado nos quedamos cortos, teníamos mucho potencial, pero los factores no estuvieron de nuestro lado. Es una pista que me gusta mucho, muy técnica y algo tediosa. Con el cambio de llantas será diferente, pero nada que no podamos trabajar. Tenemos que hacer un gran trabajo desde las prácticas para buscar el primer lugar o al menos el podio".

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El programa de actividades arrancará el sábado 28 de marzo con una única sesión de práctica dividida en tres segmentos de 30 minutos cada uno, iniciando a las 13:00 horas. Posteriormente, la calificación se llevará a cabo a las 15:10 horas, mientras que el piloto participará en un Meet & Greet por la tarde.