Max Gutiérrez va con todo a Tulum

El municipio de Tulum será escenario de un espectáculo sin precedentes este fin de semana, al combinar velocidad aérea y automovilismo en un mismo recinto. Del 24 al 26 de abril, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto albergará un ambicioso programa de actividades de más de 12 horas, que incluirá un Air Show y la participación de la NASCAR México Series.

Dentro del serial automovilístico, uno de los protagonistas será el piloto Max Gutiérrez, quien al volante del auto #23 del equipo Canel´s/Logitech G/Laboratorio Tequis buscará su primera victoria de la temporada. El inicio de campaña ha sido competitivo para el mexicano, quien suma un cuarto y un tercer lugar en las dos primeras fechas, resultados que lo mantienen en la pelea, aunque con la consigna clara de subir a lo más alto del podio.

La cita en Tulum representa un reto adicional para todos los equipos, ya que se trata de una pista completamente nueva dentro del calendario. Será hasta el viernes cuando los pilotos tengan su primer contacto con el trazado, por lo que la adaptación, la estrategia y la puesta a punto del auto serán determinantes.

"Estamos cerca del objetivo, pero queremos ganar. Sabemos adaptarnos a pistas nuevas y el segundo lugar del campeonato nos motiva a ir por más", señaló Gutiérrez, quien actualmente se encuentra a siete puntos del liderato.

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Las actividades para NASCAR México comenzarán el viernes 24 de abril con tres sesiones de práctica nocturnas. El sábado continuará la preparación con una cuarta práctica y la sesión de calificación, mientras que la carrera está programada para el domingo 26 de abril en horario nocturno, con una duración estimada de 60 minutos.

De esta manera, Tulum se perfila para vivir un fin de semana cargado de emociones, donde el rugir de los motores y el espectáculo aéreo ofrecerán una experiencia única tanto para aficionados al automovilismo como para el público en general.