Verstappen partirá segundo en el GP de México: "Estoy muy contento"

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) afirmó este sábado tras acabar segundo la clasificación del GP de México que está "muy contento" por estar en la primera línea para la carrera, sobre todo porque "no esperaba que fuera posible".

"No hice casi vueltas durante los libres y hemos intentado remontar, pero los libres tres no nos habían ido bien", subrayó Verstappen, que dijo haber sentido "muchísima presión" en Q3 tras no haberse sentido cómodo en ningún momento del fin de semana, como así lo reflejó en distintas radios con su ingeniero de pista.

El neerlandés, que perdió su primer tiempo en esa Q3 por exceder los límites de la pista, insistió en que cuando se la quitaron todavía tuvo "más presión", aunque se mostró satisfecho por haber logrado acabar segundo en "uno de los circuitos más difíciles en los que acertar".

"Hay poca carga, es fácil bloquear, los neumáticos se calientan fácilmente... es una de las pistas complicadas del calendario", reconoció Verstappen, que saldrá segundo por detrás del español Carlos Sainz (Ferrari). EFE