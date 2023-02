Max Verstappen regresa a la quinta temporada de "Drive to Survive"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- El piloto de la escudería Red Bull confirmó su reaparición en "Drive to Survive", la serie documental de Netflix que el viernes 24 de febrero estará estrenando su quinta temporada. La participación del actual bicampeón del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 es una gran noticia para los aficionados del deporte moto.

El neerlandés, de 25 años, criticó fuertemente en 2022 a la serie por el exceso de drama que presenta y por dar una imagen equivocada de los participantes. Sin embargo, ha optado por regalarle una nueva oportunidad y hacer a un lado los comentarios negativos contra el equipo de producción.

"Siempre quise formar parte de ella, pero siempre he dicho que tiene que ser realista. Tiene que ser una imagen realista de cómo soy. Por eso teníamos que hablarlo antes. Y entendieron mi punto de vista. Y, por supuesto, entiendo que, en general, cuando se crea un espectáculo, cualquier cosa, tiene que haber drama, tiene que ser emocionante", señaló el compañero de Sergio "Checo" Pérez.

Max Verstappen aceptó que los realizadores de la serie lograron entender y respetar su punto de vista y eso permitió su participación en la quinta temporada. "Soy de los que piensan que es muy importante que te representen bien, y que no empiecen a copiar los comentarios sobre los distintos tipos de metraje cuando no era así. Así que tuve que explicarles que ese era mi punto de vista. De lo contrario, por supuesto, no quería participar. Pero sí, lo entendieron. Veremos, cuando salga, qué opinan. Pero, por supuesto, soy optimista, porque sé que también es muy importante para la Fórmula 1", finalizó.