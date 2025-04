Verstappen rompió el silencio sobre posible salida de Red Bull

Desde la salida de "Checo" Pérez, la escudería Red Bull no ha pasado por grandes momentos en la temporada 2025 de la Fórmula 1. El cambio de pilotos entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson es prueba de ello, pero además, Max Verstappen no lidera el campeonato mundial de pilotos ni el equipo austriaco el campeonato de constructores.

La frustración no es solo de los fanáticos de Red Bull sino también del actual tetracampeón del mundo, quien rompió el silencio y habló sobre los rumores que lo colocan fuera del equipo.

"Sólo quiero centrarme en mi coche, trabajar con la gente del equipo, eso es lo único en lo que pienso en la Fórmula 1; estoy muy relajado" declaró Verstappen.

Previo al Gran Premio de Arabia Saudita, cuestionado sobre su salida del equipo, dijo que "honestamente mucha gente está hablando de ello, excepto yo".

No es ningún secreto, sin embargo, que Verstappen no está contento con el RB21.

"Estoy contento, sólo que no estoy muy contento con, por supuesto, nuestro coche. Todos queremos ser mejores, no hay ningún secreto al respecto. Eso es lo que intentamos mejorar" agregó.