Triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de Singapur

SINGAPUR (AP) — Lando Norris sorteó un par de sustos con los muros al ganar el domingo con contundencia el Gran Premio de Singapur, aunque apenas pudo recortar siete puntos a la diferencia de Max Verstappen como líder del campeonato de la Fórmula Uno.

Norris largó desde la pole position por delante de Verstappen y paulatinamente se consolidó al frente de la carrera hasta que cruzó la meta en el circuito callejero de Marina Bay con un margen de 21 segundos. Fue la tercera victoria del piloto de McLaren en su carrera — todas este año.

De ahora en adelante, sin embargo, el título no está exclusivamente en las manos de Norris. Incluso si gana cada una de las carreras que faltan, el segundo puesto en cada una valdrá para que Verstappen revalide el título.

Norris largó en la pole por sexta vez en su carrera y, para un piloto con una tendencia de rezagarse en las largadas esta temporada, su salida libre fue impecable. Fue la primera vez que el británico ganó desde la pole sin ceder un puesto en la primera vuelta.

Pero Norris rozó el desastre en dos ocasiones. El primero cuando tuvo que meter los frenos y tocó el muro, temiéndose que había dañado el alerón frontal. En el otro uno neumático trasero rozó otro muro. Pero salió como si nada rumbo a la victoria.

"Ha sido una carrera increíble, he rozado el muro demasiadas veces", señaló Norris. "Pero lo he controlado bien... hemos volado durante la carrera y al final me he podido relajar".

Verstappen entró segundo con su Red Bull tras una carrera sin mayores incidentes, salvo tener que contener la acometida de Landon Hamilton en la primera curva en la larga.

Oscar Piastri, quien venía de ganar en Azerbaiyán la semana pasada con McLaren, quedó tercero tras largar quinto, rebasando a los Mercedes de Hamilton y George Russell.

Verstappen lució relajado el domingo, aferrado al segundo lugar para minimizar al máximo la sangría de su liderato, podado de de 59 a 52 puntos.

Quedan seis fechas en el campeonato, comenzando con el Gran Premio de Estados Unidos el próximo meses. Tres de esas carreras ofrecen puntos adicionales con sprints. Verstappen no ha ganado desde junio.

El mejor aliado del neerlandés parece ser la calculadora. Si Norris saca la máxima cantidad de punto en cada una de las nueve pruebas, incluyendo el punto de bonificación por la vuelta más rápida, y Verstappen termina segundo en cada una, Norris sólo podrá acortar la diferencia por 51 puntos, uno por detrás del neerlandés.

"En un fin de semana en el que sabíamos que íbamos a tener dificultades, ser segundos está bien", dijo Verstappen. "Pero no estamos contentos. Tenemos que hacer cosas nuevas. En algún momento habrá que darle la vuelta a esto".

El mexicano Sergio Pérez entró décimo con su Red Bull para llevarse el último punto, seguido por el argentino Franco Colapinto (Williams).

En su tercera carrera en la F1, Colapinto largó desde la 12da posición y tuvo una gran salida para situarse dentro de los diez primeros. Pero la estrategia de neumáticos de Williams — exprimieron más de la cuenta los medios — acabó sacándole de la zona de puntos.

"Lo que estuvo dentro de mi control lo hice bien", dijo Colapinto. "El equipo me paró tarde, no es algo que no puedo controlar. Fue una decisión de ellos y salió mal".

La continuidad de Daniel Ricciardo en la F1 con RB, el segundo equipo de RB, está en duda. Pero el australiano acabó teniendo una intervención que podría ser clave en la definición del campeonato.

Ricciardo cambió por neumáticos frescos cerca del final y logró la vuelta más rápida de la carrera al finalizar 18vo. Eso le impidió a Norris sumar el punto extra a la vuelta más rápida que parecía tener asegurado.

"Gracias, Daniel", expresó Verstappen por la radio.