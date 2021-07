Mazatlán abolla la corona a Cruz Azul, le gana 2-0

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El pasado torneo Clausura, Cruz Azul acabó una larga sequía sin campeonatos y en la fase regular igualó la mejor marca de triunfos consecutivos. Ahora, en el comienzo del Apertura, el monarca del fútbol mexicano tuvo una presentación menos luminosa.

Mazatlán se mostró muy motivado en el arranque del campeonato al vencer el lunes 2-0 a domicilio a "La Máquina", en la conclusión de la primera jornada.

El zaguero chileno Nicolás Díaz abrió la cuenta tras una serie de rechaces en el área. Definió con un potente remate cuando comenzaba el tiempo de reposición previo al descanso. Bryan Colula firmó el otro gol, un premio a su esfuerzo a los 66 minutos.

Guillermo Fernández falló un penal por los celestes a los 70.

El campeón comenzó la defensa de su título con este traspié con un plantel limitado, al no contar con ocho elementos debido a convocatorias de selecciones nacionales y lesiones.

A Mazatlán no le pesó el viaje a la capital para ser el primer rival del monarca de la Liga MX. Hasta las postrimerías de la primera mitad encontraron la recompensa a su insistencia con el gol de Díaz.

Colula amplió en una gran acción, en la que evitó que saliera el esférico por la línea final; luego recibió un pase corto para mandarlo a las redes con un derechazo.

La fortuna estuvo del lado de Mazatlán cuando el arquero uruguayo Nicolás Vikonis atajó el penal a Fernández y después tapó un nuevo tiro del mediocampista en el contrarremate.

El argentino Lucas Passerini también tuvo una opción para acercar a "La Máquina" con el cobro de un tiro libre, pero se estrelló en el travesaño momentos después del fallo del penal.

Cruz Azul se presentó la campaña pasada con un par de reveses antes de hilvanar 12 triunfos, para igualar las mejores marcas triunfales en poder del León (torneo Clausura 2019) y Necaxa (campeonato de 1934-1935) en un certamen en México. Después se enfiló hasta conquistar el campeonato con el que acabó un ayuno de 23 años sin el título desde el torneo Invierno 1997.

Con la conclusión de la primera jornada, Pachuca, Santos, Toluca, Mazatlán, San Luis y Tigres cuentan con tres puntos; Monterrey, Puebla, América, Atlas, Pumas, Querétaro tienen uno; y Guadalajara, Tijuana, Juárez, Cruz Azul, Necaxa y León no sumaron.

La próxima jornada comenzará el viernes 30 de julio con los duelos Mazatlán vs. Pachuca y Puebla vs. Guadalajara; seguirá el sábado 31 de julio con los partidos León vs. Tijuana, América vs. Necaxa, Monterrey vs. Pumas y Atlas vs. Juárez; el domingo 1 de agosto se jugará el Toluca vs. Tigres y el Santos vs. Cruz Azul. El lunes 2 de agosto se cierra la jornada con el San Luis vs. Querétaro.