Mazatlán defiende la Leagues Cup y manda mensaje a equipos de Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- La primera edición de la Leagues Cup bajo el formato que enfrenta a todos los equipos de la Liga MX con los de la Major League Soccer (MLS) se acerca a su final y con ello, el momento de reflexionar los aspectos positivos y negativos que dejó el torneo.

Mauricio Lanz, director general del Mazatlán FC, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y confesó que para los Cañoneros la Leagues Cup fue todo un éxito deportiva y económicamente y que, a pesar de tener áreas de oportunidad, no duda que el año que viene será aún mejor.

"Quiero agradecer a la Leagues Cup y a los organizadores porque hablando desde Mazatlán estamos muy contentos. Fue un gran torneo y una gran experiencia. Nos fue muy bien con el tema operativo y organizacional. En lo deportivo, nuestro primer objetivo era pasar de ronda y se cumplió con creces por ser primeros de grupo y desgraciadamente en la siguiente ronda no se cumplió el otro objetivo que era ganar a Dallas y avanzar", expresó el directivo.

Sobre las diversas quejas y reclamos por parte de diferentes equipos de la Liga MX respecto a los calendarios y situaciones de logística, Lanz considera que "cada uno habla de cómo le fue en la feria. No existen los pretextos. Todos sabíamos las reglas. Yo creo que, si las aceptamos, hay que acatarlas. Cada equipo tendrá sugerencias por las vivencias que tuvieron en el torneo, pero las reglas siempre fueron muy claras. La gente de la Leagues Cup siempre fue muy transparente entonces estamos muy satisfechos con el torneo", agregó.

Finalmente, sobre jugar únicamente en Estados Unidos, el director de los Cañoneros señaló que "es padre jugar en la adversidad, el jugador crece mucho. Tiene su grado de dificultad y te ayuda a que los chavos crezcan".

Lanz brindó algunos motivos por los cuales la Leagues Cup fue positiva para el Mazatlán y el futbol mexicano, señalando que deportivamente existe una paridad, aunque en infraestructura el país de las barras y las estrellas está un paso por encima.

"El primero para nosotros es que, al ser un club nuevo, nos ayuda a darnos a conocer a nivel internacional. Número dos, competir con la MLS que es una Liga que no es que nosotros hemos bajado nuestro nivel, sino que ellos han crecido. Nos hemos emparejado. Creo que la Liga MX sigue estando por encima de la MLS deportivamente. En infraestructura Estados Unidos es mejor, ellos son potencia económica a nivel mundial por lo que tienen mejores condiciones que México, aunque acá también tenemos grandes estadios", agregó.

Así mismo, señaló lo incómodo que fue compartir instalaciones con sus rivales durante la fase de grupos, pero destacó las ganancias económicas que gozó el club por ganar dos partidos y participar de un tercero.

"Siempre hay cosas por mejorar, es el primer torneo que hay. Lo hablaba con la gente organizadora y se están aventando un torneo como si fuera un Mundial por el número de equipos. Para ser el primer ejercicio fue muy bueno. Estoy muy contento, el área deportiva también y el siguiente año será todavía mejor", sentenció.