Mbappé aclara su futuro en el PSG: "No he pedido salir"

A-AA+

Kylian Mbappé ha tenido muchos problemas de comportamiento en la presente temporada en el PSG, una serie de dichos que generaron la duda de su continuidad en el equipo.

Una situación que salió a desmentir el mismo jugador después del partido en el que el París Saint-Germain derrotó al Olympique Marsella en el Parque de los Príncipes.

"Es completamente falso que haya pedido salir al PSG en enero. Nunca lo he hecho", mencionó en conferencia de prensa.

El delantero francés agregó que en lo personal no tiene ninguna molestia con el club, parte directiva o cuerpo técnico y aseguró que son mentiras los rumores que lo ponen en alguna otra liga del balompié europeo.

Después de once compromisos en la Ligue 1, el PSG marcha como líder con 29 puntos, seguido por el Lorient con 26 unidades.