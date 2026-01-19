Mbappé critica abucheos de hinchas del Real Madrid a Vinicius Junior

MADRID (AP) — Kylian Mbappé criticó a los hinchas del Real Madrid por señalar a Vinicius Junior y abuchear al astro brasileño en el partido de La Liga española del equipo el sábado.

Mbappé dijo que los aficionados tienen derecho a abuchear cuando están descontentos, pero deberían criticar a todo el equipo y no a jugadores específicos.

"Entiendo a la afición", afirmó Mbappé el lunes antes del compromiso del Madrid en la Liga de Campeones contra Mónaco el martes. "Antes de ser futbolista era un joven y cuando no estaba contento hablaba mal de los jugadores y, si estaba en el campo, pitaba".

"Lo que no me gustó, fue que si pitan debe ser a toda la plantilla. No se debe señalar a un jugador", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Madrid venció el sábado 2-0 a Levante para poner fin a una racha de malos resultados que incluyó una derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí el fin de semana pasado y una humillante eliminación contra el Albacete de la segunda división en los octavos de final de la Copa del Rey el miércoles.

La multitud en el estadio Santiago Bernabéu abucheó el sábado fuertemente cuando se anunció el nombre de Vinicius antes del partido contra Levante, y nuevamente casi cada vez que el delantero brasileño tocaba el balón.

Lo dijo por Huijsen, Bellingham y, sobre todo, Vinicius. A quien defendió en varias ocasiones: "No es su culpa, es la de todos"

"No es la culpa de Vini. Es la culpa de toda la plantilla. Es lo único que debo decir a la afición", declaró Mbappé. "Tenemos que acatarlo, es nuestro trabajo. Lo sabemos. Pero no hay que coger a unos, para decir que es su culpa. Es de todos. En el Madrid hay momentos así y hay que cambiarlo".

Mbappé dijo que Vinícius fue afectado por los abucheos y comentó que todo el equipo tenía que intentar apoyarlo.

"Es un ser humano", subrayó Mbappé. "Es un grandísimo jugador. Es un tipo increíble, tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerle mejor. Para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Madrid. Todos estamos con él. Si está a su mejor nivel es uno de los mejores del mundo".

Los aficionados también abuchearon a Jude Bellingham y Federico Valverde el sábado. El trío fue considerado por muchos como parte de los que no apoyaban al exentrenador Xabi Alonso, quien fue despedido tras la derrota ante el Barcelona en la Supercopa de España. Alonso fue reemplazado por Álvaro Arbeloa, quien dirigía el filial Real Madrid Castilla.

Una semana difícil

Mbappé dijo que habló con Alonso después de su salida y le deseó lo mejor.

"Decir que Xabi no ha triunfado no es verdad. Tuve una gran relación con él. Tiene esa obsesión por los detalles, por el juego", indicó Mbappé. "Ha pasado lo que ha pasado. Ha sido una decisión del club y hay que respetarla".

"Hablé con él cuando todo ocurrió. Tengo buena relación con él. Hablamos de la vida y quería apoyarle. Justo o injusto, no es mi responsabilidad", añadió. "Debo apoyar a mi nuevo entrenador, que es Arbeloa, con el cariño que le tengo a Xabi. Es la vida de un futbolista de alto nivel".

Mbappé fue uno de los jugadores que le dijo a Alonso que no harían el pasillo de honor al Barcelona en la ceremonia de premios de la Supercopa de España, una imagen que muchos dijeron mostraba una ruptura entre Alonso y los jugadores en el vestuario.

"No voy a hacer el tonto, claro que han pasado cosas. Es la vida de un gran club", dijo Mbappé. "Hay muchas cosas que se dicen que no son verdad. No está bien pero lo aceptamos".

Mbappé dijo que "no ha sido una semana fácil" para el Madrid y que el partido contra Mónaco podría ser un punto de inflexión.

El Madrid se encuentra en el séptimo lugar en la fase de liga de la Liga de Campeones. El club está a un punto del Barcelona en La Liga española.

"Ganamos en Liga y ahora hay que seguir en Champions. Si el público ve que hacemos esfuerzos, que jugamos bien, volverán a estar con nosotros", sostuvo Mbappé.