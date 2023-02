McClung, campeón de clavadas, no es un desconocido

SALT LAKE CITY (AP) — Mac McClung no era exactamente un desconocido.

Mucho antes de que ganara el concurso de volcadas del Juego de Estrellas de la NBA, era un fenómeno de YouTube. Es imposible de sumar la cantidad de vistas que tienen los videos de McClung, desde sus clavadas hasta documentales, pero ronda los cientos de millones.

Sin embargo, todo parece diferente ahora después de que el escolta de 1,87 metros con rostro juvenil, originario de un pequeño pueblo en Virginia con trampolines en lugar de piernas y solamente dos partidos de la NBA en su currículum, se convirtió en el campeón de volcadas de la liga y le regresó brillo a un evento que había sido más criticado que celebrado en los años recientes.

"Salvó el concurso de volcadas", reconoció Shaquille O´Neal, entre muchas otras voces que le hicieron eco a su sentir.

El tiempo dirá si están en lo correcto. Pero un evento que fue diseñado para crear momentos inolvidables, como Michael Jordan brincando desde la línea de tiros libres, Vince Carter afirmando "se acabó" después de una volcada, Aaron Gordon brincando sobre la mascota del Magic de Orlando, Dwight Howard vistiendo la capa de Superman, recibió un tiro masivo en el brazo de un tipo que ahora tiene más volcadas en el concurso (cuatro) que en juegos reales de la NBA (una).

"Es un cliché, pero realmente puedes hacer o que quieras", afirmó McClung, quien tiene un contrato bidireccional con los 76ers de Filadelfia y participa en la G League. "He tenido mucha gente incluso en el más alto nivel... cuando eres un niño pequeño y alguien es una inspiración especial para ti, alguien a quien respetas tanto que te dice que no puedes hacerlo, no importa. Literalmente si te manifiestas y te lo propones, literalmente puedes hacer tu vida y reinventarte cada día".

Las reacciones de los jugadores de la NBA que observaron el show, tanto en Salt Lake City como en cualquier parte, fueron increíbles.

"Duro", gritó Donovan Mitchell, de Cleveland, mientras observaba desde un costado de la cancha, mientras que otros All-Stars como Giannis Antetokounmpo, con la boca abierta sin dar crédito, filmaban las acciones con sus celulares.

Stephen Curry, de Golden State, tuiteó: "Hombre, eso fue viral (Casa de los más destacado) el fenómeno de las volcadas de la secundaria sigue tratando de llegar a la liga, pero déjenme ir por ese trofeo del concurso de volcadas y darle vida!!! Irreal!".

McClung sabe que es una historia del desfavorecido. Creció jugando fútbol americano y béisbol en Gate City, Virginia, antes de decidir en algún momento entre sexto o séptimo grado, con apenas 1.52 metros de estatura, que su prioridad sería el baloncesto.

Se comenzó a hacer viral en la secundaria por su variedad de volcadas y ha sabido controlar la atención que recibió con su fama en internet.