"Me disculpé con todos para estar en la Copa del Mundo"

Carlos Salcedo aún no pierde la esperanza de ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El defensor del FC Juárez podría aparecer en la lista de 40 futbolistas que Gerardo Martino dará de cara al Mundial y que pueden ser usados como reserva.

Salcedo fue borrado de la Selección cuando en la final de la Copa Oro 2021, se peleó con el auxiliar del Tata, Jorge Theiler. Desde ahí no volvió a ser llamado.

"He realizado de todo para volver a la Selección. Hablé con mis compañeros vía zoom, con el Míster (Gerardo Martino), con Theiler, en fin. Fue un momento en que mi carácter, que es explosivo me traicionó. Asumo las consecuencias de mis actos, y es duro, es duro".

Con quién más ha hablado Salcedo es con Gerardo Martino, "hemos platicado de muchas cosas con el Míster, de todo un poco, quizá de lo que menos hemos charlado es de la lista de la Selección. No pierdo las esperanzas de estar ahí, sé que es difícil".

La esperanza es lo último que pierde, "por ahí hay posibilidades de estar en la lista de 40, y de lo demás no sé. Es duro, así como dice Javier (Hernández) el haber estado y después no ser llamado es muy complicado. Espero, espero estar".

Si no es llamado a la Selección Mexicana, "será muy duro esperar tanto tiempo para que vuelva la actividad, ver desde lejos a la Selección será muy duro".

Fuera de todo eso, espera que le vaya muy bien al equipo Tricolor en la Copa del Mundo. "Hay grandes jugadores, un gran cuerpo técnico, espero que se encuentren en estos últimos partidos que tienen e ir con todo a la Copa del Mundo".