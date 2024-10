"Me impusieron a Guillermo Ochoa", revela "Tuca" Ferretti

El cruce de declaraciones entre Javier Aguirre y Ricardo Ferretti continúa, luego de que el técnico de la Selección Mexicana negó la imposición de jugadores en el Tricolor.

Un hecho que vivió en carne propia el ahora comentarista de ESPN, quien ante las palabras de Aguirre habló sobre su paso en el equipo mexicano.

Asegurando que durante su paso como entrenador interino, dirigentes de la Selección Mexicana le impusieron jugadores por temas de publicidad, siendo uno de ellos Guillermo Ochoa.

"A mí sí, a mí sí me impusieron (jugadores), claro, y voy a decir uno nada más Guillermo Ochoa. Se aceptó porque yo no tenía la intención de quedarme en la Selección. Sí me imponía a x o z no me importaba, pero a ellos sí por la necesidad de publicidad", comentó.

En ese sentido, el ex técnico de Tigres añadió que su plan era utilizará un equipo de jóvenes en su mayoría, algo que fue complicado, pero no se negó ya que se encontraba como estratega interino.

"En ese momento yo quería probar a jugadores que estaban. Fui a dos partidos en Argentina y el plan era para el Mundial de 2026. Dije: si así lo quieren, pues voy con el grupo, no pasa nada, porque va a llegar otro en mi lugar", finalizó.