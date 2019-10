"Me siento avergonzado pero renunciar nunca, jamás", dice Marrero tras violencia en el Lastras

"Yo por mi parte me siento avergonzado, yo como cabeza visible me siento responsable pero renunciar, nunca, jamás", enfatizó el presidente del Atlético de San Luis, Alberto Marrero tras los hechos violentos ocurridos ayer en el estadio Alfonso Lastras, donde al menos 50 personas resultaron con lesiones de diversa magnitud.

En conferencia de prensa afirmó que se pondrán en contacto con los propietarios de los vehículos que se encontraban en el estacionamiento del recinto y resultaron dañados por actos vandálicos. Dijo tener conocimiento que fueron dos las unidades afectadas.

Tras reírse ante la pregunta de un reportero que lo cuestionó sobre su posible renuncia a la directiva del equipo, Marrero dijo que nunca le ha pasado por la cabeza renunciar, "estamos en una situación crítica pero por lo sucedido ayer, hay que tener memoria dónde estábamos hace seis meses o hace dos años, cuando no había futbol y las familias no podían disfrutar del espectáculo, cuando no había futbol en San Luis Potosí... yo por mi parte avergonzado, yo como cabeza visible me siento responsable y si hay algún castigo hacia mí... pero renunciar nunca, jamás, hemos estado en situaciones deportivas peores, luchando por salir del último puesto y ahora tenemos 17 puntos".

Enfatizó la necesidad de que hechos como el de ayer no vuelvan a suceder. "Lo que vivimos ayer no se tiene porque vivir, primero por los niños y las familias afectadas". Asimismo se dijo triste y preocupado por lo ocurrido y afirmó que aceptarán cualquier sanción que se les imponga para que sirva como precedente en el futbol mexicano.

Afirmó que implementarán medidas más severas para que continúe como un espectáculo familiar.

La Secretaría de Seguridad Pública recordó que todo inició cuando un asistente de la porra contraria arrojó una butaca y lesionó a una menor de 14 años de edad. Posteriormente en el minuto 85 se registró la riña tras la anulación de un gol.

Autoridades reconocieron que no se tiene identificada a la persona que lanzó la butaca y que el número de detenidos no fue muy elevado porque se dio prioridad a la contención.

10 policías estatales resultaron heridos y 10 patrullas de la misma corporación terminaron con daños, mientras que en el parte policiaco estatal se contabilizaron 11 lesionados.

Aparte, la Fiscalía General del Estado detalló que cuenta con cuatro denuncias por la violencia ocurrida durante la tarde de ayer en el estadio Alfonso Lastras, durante el partido entre el Atlético de San Luis y los Gallos de Querétaro.

En rueda de prensa, se detalló que una de las querellas se abrió de oficio, por violencia en espectáculos públicos y en ella se integrarán todos los elementos que permitan identificar y en su caso proceder contra los participantes.

Se informó que hasta esta mañana continuaban hospitalizados una menor de edad en un hospital privado, así como cinco más que se encuentran estables en el Hospital Central, dos en el IMSS de Ocampo y uno en la clínica del IMSS ubicada en Zapata.

La Fiscalía reportó además dos detenidos, uno de ellos por causar daños a una patrulla y otro por daños a un vehículo particular.

El titular de la policía Municipal, Édgar Owsaldo Jiménez Arcadia mencionó también acciones para tratar de encapsular a la porra de Querétaro, así como la suspensión de la venta de cerveza y dijo que se decidió no sacarlos durante el partido porque sería más complicado contenerlos en el estacionamiento del estadio.

Jiménez Arcadia reportó que tres policías municipales resultaron heridos pero no de gravedad y se contabilizaron cinco detenidos por faltas administrativas.