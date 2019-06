Medallistas Olímpicos piden que la SEP intervenga en Conade

Medallistas Olímpicos de México que preside Daniel Aceves Villagrán sugirió la intervención del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, ante la crisis por la que atraviesa el deporte nacional y la Comisión Nacional de Cultura Física del Deporte.

Lo anterior en su calidad de cabeza de sector y como titular de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física del Deporte (Conade) para que conforme una mesa de trabajo, conciliación y revisión sobre los temas financieros, administrativos y laborales, explicó Aceves Villagrán.

Además todos los temas que atañen a la esfera de competencia de la Conade. "Hay que recordar que la figura de mando de la Conade es la Junta Directiva integrada y presidida por el secretario de Educación Pública, por nueve secretarias de Estado y la Fiscalía General de la República", precisó Aceves Villagrán.

También solicitó la intervención de los diputados para que el recurso que se destina al Comité Olímpico Mexicano (COM) sea etiquetado para que vaya directo a la institución en los tiempos y formas correctos.

"Una problemática importante, es que no se ha dotado de recursos al Comité Olímpico Mexicano que está a punto de cerrar sus puertas por faltas de recursos que tendrían que ser etiquetados para que en el presupuesto de Egresos de la Federación de cada año y de acuerdo a la proporcionalidad de los recursos, así sean destinados", señaló Aceves.

Aseveró que en esta consideración también podría integrarse a la Confederación Deportiva Mexicana. Aceves Villagrán añadió que sus propuestas se pueden lograr con base en las modificaciones que harán a la ley general de cultura física y deporte.

El medallista olímpico de Los Ángeles 1984, expuso lo anterior durante la sesión Ordinaria de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados que preside el legislador Ernesto Vargas Contreras.

"Otra propuesta es generar y dignificar los espacios deportivos de las escuelas de educación básica, porque nosotros como sociedad y ustedes como legisladores no generan que exista la posibilidad de que se adecúen los espacios deportivos en las escuelas, entonces no podemos pretender que haya una activación física y mejorar las condiciones de salud y educación de la población escolar", puntualizó.

En ese contexto también necesitamos incentivar unja cultura de fiscalización transparencia y rendición de cuentas en el ámbito del deporte y la cultura física, cero tolerancia a las novatadas, iniciación o bullying en el deporte, mediante acciones institucionales y sanciones penales a quienes fomenten estas acciones en detrimento de los derechos humanos de la comunidad deportiva.

Dijo también que se deben impulsar estrategias y políticas que beneficien el deporte y la cultura física desde los municipios, favoreciendo escuelas de iniciación deportiva, escuelas deportivas por especialidad, generar programas académicos de certificación de competencias laborales y bolsa de trabajo para que los atletas de alto rendimiento tengan una prospectiva de vida.

"Crear un Sistema Nacional de Entrenadores, un consejo nacional de activación física y profesionalizar a las funciones de las federaciones deportivas nacionales; crear e institucionalizar un marco académico curricular para profesionales técnicos en cultura física y deporte de nivel medio superior", finalizó.

A la reunión fueron los medallistas olímpicos Tatiana Ortiz, Joel Sánchez, Mario González Lugo y Joaquín Rocha Herrera y los medallistas paralímpicos Amalia Pérez, Ángeles Ortiz, Lenia Rubalcaba, Perla Patricia Bárcenas, entre otros.