Medias Blancas vencen a Gigantes

CHICAGO.- Adrian Houser lanzó siete entradas sólidas y Andrew Benintendi conectó un jonrón en la sexta por los Medias Blancas de Chicago, quienes superaron el sábado 1-0 a los Gigantes de San Francisco.

Houser (3-2) permitió cuatro hits y entregó una base por bolas como parte de un trabajo que incluyó cinco ponches, antes de dar paso a Grant Taylor.

Taylor ponchó a dos en dos entradas sin hits para su segundo salvamento en su octava aparición en su carrera.

Benintendi conectó su décimo jonrón, un batazo con dos outs entre el jardín derecho y el central, en un lanzamiento de Robbie Ray (8-3) con cuenta de 2-0.

Ray permitió cuatro hits y ponchó a seis en seis entradas.

Michael A. Taylor conectó un doble con un out en la séptima entrada por Chicago, pero fue puesto out en el plato por el jardinero derecho Mike Yastrzemski en un hit de Josh Rojas cuando Taylor se deslizó y no tocó el plato.

El novato de los Gigantes, Christian Koss, bateó primero en el orden por primera vez y consiguió el único hit contra Houser en cinco entradas. Koss terminó de 4-2.

Fue la cuarta derrota por 1-0 esta temporada para San Francisco (45-38), que ha perdido 11 de sus últimos 15 juegos.

Chicago (27-56) ganó por cuarta vez en 16 duelos.

Por los Gigantes, los dominicanos Rafael Devers de 4-0, Willy Adames de 3-0. El puertorriqueño Heliot Ramos de 3-0.

Por los Medias Blancas, los cubanos Miguel Vargas de 4-0, Édgar Qero de 2-0. El venezolano Lenyn Sosa de 3-0.