Medirán fuerzas Chivas y Pumas

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del parón de la fecha FIFA en donde la Selección Mexicana midió fuerzas ante Portugal en la reapertura del Estadio Azteca (ahora Banorte), y también jugar en Chicago ante Bélgica, es momento de volver a la actividad de la Liga MX. Chivas recibirá a Pumas en el Estadio Akron, en un compromiso que promete robarse los reflectores de la Jornada 13 del Clausura 2026 por el presente tan prometedor de ambas escuadras.

El momento que vive Chivas es único, pues Gabriel Milito los tiene en la primera posición con 30 unidades, además, Armando "La Hormiga" González comparte liderato de goleo con Joao Pedro de momento, pues ambos tienen 10 anotaciones en sus respectivos equipos. Esto solo reafirma el buen momento que vive "La Hormiga" en el conjunto rojiblanco.

Por su parte los dirigidos por Efraín Juárez llegan a este compromiso con el ánimo hasta arriba, pues llegan a la Jornada 13 tras salir victoriosos en el Clásico Capitalino ante el América. La victoria ante Las Águilas les permite seguir en puestos de clasificación de cara a la Liguilla, pues se encuentran en la cuarta posición de la porcentual con 23 unidades.

Seremos testigos de un encontronazo entre dos escuadras que buscan ser protagonistas en el certamen, dos rivales que quieren demostrar el poderío que almacenan en el presente torneo.

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