Medvedev acentúa su dominio sobre Tiafoe
El ruso Daniil Medvedev, primer favorito, acentuó su domino sobre el estadounidense Francis Tiafoe, al que ganó por sexta vez en siete encuentros, y alcanzó los cuartos de final del torneo de Brisbane, donde aspira a su vigésimo segundo título, el primero de 2026.
El moscovita, otrora número uno del mundo, ganó por 6-3 y 6-2 en una hora de partido y llegó a unos cuartos de final del tour ATP por nonagésima vez en su carrera.
Medvedev, que ya fue finalista en Brisbane en el 2019, no ha perdido set alguno en lo que va de 2026 y se medirá en cuartos al ganador del choque entre el polaco Kamil Majchrzak y el estadounidense Reilly Opelka.
Por otra parte, Alex Michelsen se apuntó el duelo entre estadounidenses ante el reciente campeón de las Finales Next Gen Learner Tien (6-4 y 6-2) y jugará con el también norteamericano Sebastian Korda, que avanzó gracias a la retirada de su rival, el checo Jiri Lehecka, aquejado de una lesión en el tobillo derecho, cuando había ganado el primer parcial y el europeo tenía 2-1 a favor en el segundo.
