Medvedev se mete a final en Brisbane
El tenista ruso Daniil Medvedev hizo valer su condición de cabeza de serie número uno en el torneo de Brisbane, categoría ATP 250, y disputará la final este domingo contra el estadounidense Brandon Nakashima.
Medvedev, número trece del mundo, venció este sábado en la semifinal al estadounidense Alex Michelsen, número 37 del ránking, por 6-4 y 6-2, en un partido en el que se sobrepuso a la ruptura de saque que sufrió en su primer servicio.
El jugador ruso se rehizo y se situó con 4-2 para amarrar el primer set, mientras que en el segundo no cedió ningún servicio y se lo arrebató en dos ocasiones a Michelsen.
Nakashima, 33 de la clasificación mundial, ganó a su compatriota Aleksandar Kovacevic por 7-6 (4) y 6-4 y se metió en su primera final de un torneo de la ATP cuatro años después, cuando lo hizo en San Diego (2022), y la cuarta en su carrera.
