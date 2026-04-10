Mellizos completan barrida de 4 juegos

MINNEAPOLIS.- Brooks Lee conectó un sencillo de dos carreras que rompió el empate en la octava entrada y los Mellizos de Minnesota consiguieron el jueves la victoria 3-1 para completar una barrida de cuatro juegos sobre los Tigres de Detroit.

Mick Abel lanzó seis entradas sin permitir carreras y Josh Bell se fue de 4-3 con un jonrón por los Mellizos, que lograron la primera barrida de cuatro juegos en las Grandes Ligas esta temporada. El último equipo al que los Mellizos barrieron en cuatro encuentros fue a los Atléticos en junio de 2024.

Gleyber Torres empató el juego en la séptima con un elevado de sacrificio por los Tigers, que perdieron su octavo juego consecutivo como visitantes. Perdieron al jardinero central Parker Meadows en la octava tras una colisión cabeza con cabeza mientras el jardinero izquierdo Riley Greene atrapaba el elevado de Bell.

Eric Orze lanzó una novena perfecta para convertirse en el quinto lanzador distinto de los Mellizos en apuntarse un salvamento en 13 juegos esta temporada.

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