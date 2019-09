"Memo" Ochoa será destacado cuando termine de acoplarse, dice el "Piojo"

Para que Guillermo Ochoa retome su mejor nivel necesita más tiempo de adaptación, ya que viene de mucho tiempo de jugar en estilos diferentes de futbol y en cuanto lo haga será sobresaliente, señaló el técnico del América, Miguel Herrera.

"Es uno (gol en el que se equivocó), y ´Memo´ debe adaptarse otra vez al futbol mexicano, viene de nueve años de estar fuera, sólo conoce a Paul (Aguilar), debe adaptarse a sus compañeros, tiene poco tiempo trabajando con el equipo, adaptarse al balón", comentó.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega afirmó que en cuanto el ex jugador del Standard de Lieja de Bélgica esté nuevamente adaptado, ofrecerá las grandes actuaciones a las que acostumbró a la afición.

Sobre las críticas que recibió el defensa Paul Aguilar, el "Piojo" afirmó que lo deja de lado, ya que el dos veces mundialista viene de ofrecer una buena actuación con Pumas de la UNAM y sus malos momentos se dieron cuando no tenía equipo completo.

"No me interesa lo que digan en las redes, trabajo para que mi equipo gane, sé la opinión de la gente y si ganamos serán felices, trabajamos para ser felices, hay que ser más justos, Paul el juego pasado lo hizo bien, en otros no, desafortunadamente era cuando tenía menos gente, soy el más consciente, soy el primero que corrige", sentenció.

Herrera manifestó que con equipo casi completo sabe que quien "haga una tontería" tendrán que quedarse en la banca, porque hay 25 jugadores trabajando para ser titulares.

La escuadra de Coapa cerró su preparación de cara al duelo de este sábado ante Querétaro, dentro de la fecha 10 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX que se disputará en el estadio Azteca a las 21:00 horas.