Mercado de pases Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Cada vez falta menos para la Copa del Mundo, pero en las oficinas de los clubes de la Liga MX no hay tiempo para pensar en eso, y muchos ya están tomando decisiones respecto al plantel que conformarán para el Clausura 2023.

Altas y bajas Clausura 2023

- América

Altas: no hay ningún refuerzo confirmado, pero se especula que pueda llegar a Coapa el defensor Israel Reyes y el regreso de Nicolás Benedetti.

Bajas: No hay ninguna baja confirmada.

-Atlas

Altas: Benjamín Mora (director técnico)

Bajas: Diego Cocca

-Chivas

Altas: Fernando Hierro (director deportivo) Veljko Paunovic (director técnico) y existe la posibilidad de que llegue Víctor Guzmán y Marco Fabián.

Bajas: Ricardo Peláez, Ricardo Cadena, Jesús Molina, Miguel Ponce.

-Cruz Azul

Altas: Ramiro Carrera (volante) y Augusto Lotti (delantero)

Bajas: ninguna baja confirmada.

- Juárez, León y Mazatlán: No hay movimientos

- Rayados

Altas: Tato Noriega (director deportivo)

Bajas: Duilio Davino

- Necaxa

Altas: Andrés Lillini (director técnico)

Bajas: Jaime Lozano

- Pachuca

Altas: no hay confirmadas.

Bajas: no hay confirmadas.

-Puebla

Altas: no hay confirmadas.

Bajas: Jozy Altidore

-Pumas

Altas: Rafael Puente del Río (director técnico)

Bajas: Andrés Lillini, Leonel López, Efraín Velarde

- Santos, San Luis, Tigres, Tijuana, Toluca y Querétaro: No hay movimientos.