Merecido triunfo para Noel León

Un buen fin de semana fue el que tuvo el joven piloto, Noel León, subiendo a lo más alto del podio del Gran Premio de México; esto en el inicio de la FIA F4 Nacam Championship que se desarrolló en la pista del autódromo Hermanos Rodríguez.

León tuvo un buen debut en la categoría de soporte de la F1 en nuestro país, comenzando con la Pole Position a bordo del auto #19 Red Cola / Sidral Aga / AirBitClub / Roca Acero / Grupo Seinsur / COMINVI, del equipo RAM Racing, desde donde salió el día sábado para sumar su primer podio, con un merecido segundo puesto para su causa.

Ya en domingo, el regiomontano dominó de punta a punta la competencia en el trazado de 4.304 kilómetros con un triunfo en el marco del Gran Premio de México.

"Me siento muy contento, es una gran oportunidad que se me está presentando y no la pienso desaprovechar. Agradecer de antemano a todos mis patrocinadores, al equipo, a todos los que me están apoyando para poder seguir dando pasos hacia adelante" dijo Noel.

Agregó "es una categoría importante dentro de un gran evento, así que todos buscamos mostrarnos, eso le dio una dificultad extra a la carrera, al final logramos ganarla por lo que se la dedico a todos los que nos han apoyado".

El piloto ahora se prepara desde ya para sus próximos compromisos dentro del kartismo y el campeonato FB y Bohn Mikel´s Trucks de Nascar México Series que tendrá su siguiente fecha los próximos 9 y 10 de noviembre en Aguascalientes.