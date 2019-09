Messi, humilde y un obsesivo de la pelota

Casi serán 15 años de que Lionel Messi apareció a escena con el Barcelona. Su habilidad con el balón y su juego en conjunto lo han etiquetado como el mejor futbolista de la actualidad. Un argentino que conquistó Europa y, pese a que no ha ganado un Mundial, fácilmente podría sentarse a comer en la misma mesa que los míticos Diego Armando Maradona y Pelé.

Aunque llegó a temprana edad a la Masía, el delantero es amado en Argentina. Prácticamente en todos los rincones del mundo lo idolatran. Pero ¿cómo comprender a este gigante del futbol moderno encerrado en el mote de "La Pulga"?

"Hay que ver a Messi como un niño que fue creciendo, que fue amando el futbol, un obsesivo por la pelota, de gran inteligencia en el juego, es muy especial y diferente a otros jugadores en Argentina, se dedica al 100 por ciento al futbol", describió el psicólogo argentino Pablo Sucarrat, en una charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Sucarrat, especialista en psicología deportiva, destacó que la mentalidad -por encima de las habilidades físicas-, es la clave para que Messi maneje una carrera impecable y venciera todo tipo de adversidades, como el déficit en la hormona de crecimiento que pudo darle fin a sus sueños antes de que iniciaran.

"Uno ve a muchos con potencial de futbolistas en Argentina, sueles verlos en patios del colegio, en cárceles, en las fuerzas infantiles de los clubes. Pero con Messi fue diferente, porque otro no hubiera continuado. Messi avanzó por etapas, se la pasaba con el balón, rompiendo plantas y ventanas. Son muchas historias que se cuentan de Leo cuando lo inscribieron a Newell's Old Boys.

"Pero fue en su viaje a España en que necesitó la fortaleza mental, la familia fue importante por tratar de acompañarlo en cada paso. Eso ayudó en su progresión, en ser un profesional. La etapa, en la que se sometió al tratamiento hormonal de crecimiento, fue dura, pero nunca estuvo solo, la familia y todo un club de élite estuvieron acompañándolo... Eso forjó su carácter, sus pies hicieron el resto", analizó el especialista.

Ahora a sus 32 años de edad, el nacido en Rosario ostenta los mejores récords en Europa, motivo por el que Pablo Sucarrat siente encanto por estudiar a un sujeto como lo es el astro de los blaugrana.

"Messi es un tremendo jugador por todos sus logros en Europa, lo caracteriza su gran inteligencia y humildad, muchos lo quieren tener más de compañero que de rival.

"Colegas de otras partes del mundo me han contactado para platicar de él, de su mentalidad a la hora del entrenamiento. Reitero, es una persona que enfoca sus sentidos al 100 por ciento al futbol, en Argentina les recuerda a Maradona, como el tipo que se quedaba a pegarle a la pelota después de los entrenamientos", agregó Pablo.

"Yo vivo en Rosario, la ciudad de Messi, y he visto que de aquí van y vienen muchos jugadores con trayectoria, pero ninguno como él".

En la temporada anterior de La Liga, Messi acabó con 36 goles e igualó a Telmo Zarra como el máximo ganador del Pichichi (6 títulos).

Pero ¿es difícil reforzar esa mentalidad para tratar de crear más jugadores como Messi? Al menos en México sí es complicado por la falta de un rigor psicológico en los clubes, según Sucarrat, quien ha tocado distintas puertas de la Liga MX.

"Se podría decir que el dirigente en México no es estable para contestar y llamarte, después de tener reuniones con gente de Cruz Azul, León, Querétaro y Toluca. No les interesa sostener un proyecto de psicología deportiva, se van por la fácil de un coach o de alguien que sepa dar discursos.

En México se han preocupado por ser más compradores de jugadores, que formadores. Recuerdo que en León -no diré el nombre del directivo- reconoció que no estaban interesados en invertir en el aspecto mental y que así les ha ido bien.

"Sólo hay que ver la participación de México en los Mundiales, por eso es bueno potenciar ese aspecto mental, históricamente México no ha podido. Con el coaching hay mucha diferencia a llevar a un psicólogo deportivo, afortunadamente la FIFA ya autoriza y reconoce a la posología deportiva", explicó.

Al hacer una comparación a nivel mundial, Pablo resaltó que " en Inglaterra, Alemania, Italia, España, Portugal, Argentina, Brasil y Uruguay sí es prioridad la psicología deportiva, es el momento para que México lo haga por necesidad y dejar atrás la idea de tener abogados con cursos de coaching.

Finalmente, el psicólogo, con experiencia en clubes de Primera División en Argentina, ejemplificó con la partida de algunos tricolores hacia el extranjero y los recientes resultados en el futbol de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

"Hay que mirar a los referentes de ahora que se han marchado, Edson Álvarez y Diego Lainez. No descartemos a mis compatriotas, Giovani lo Celso y Paulo Dybala. Como ellos se requiere de una mentalidad fuerte, trabajada para adaptarte al futbol europeo. He trabajado con el Chelito [César Delgado], un ejemplo de que necesitas mentalidad fuerte, apta para la élite.

"El trabajo psicológico en los Panamericanos fue muy valorado, no deja de ser una competencia continental, para lograr medallas se requiere de excelencia. La [selección de] Argentina femenil ha sido una grata noticia con la plata, sigue en vías de desarrollo, aunque el masculino se llevó oro, aunque en la selección absoluta suelen sufrir muchos descalabros por lo mismo, el factor psicológico", concluyó Sucarrat, cuya experiencia de ocho años las ha plasmado como psicólogo en Rosario Central, Club Regatas, Club Colón de Santa Fe, Coquimbo Unido Chile y Atlético Rafaela.