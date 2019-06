Messi no ganó la Champions, pero sí mejor gol

Ciudad de México.- Aunque el Barcelona se derrumbó en Liverpool en la Semifinal de Vuelta de la UEFA Champions League, el golazo de tiro libre que Lionel Messi marcó en la ida fue premiado como el mejor de esta temporada en el torneo europeo.

Una votación entre los fanáticos arrojó como ganador al ´10´, cuya sublime ejecución a balón parado para el 3-0 está entre sus mejores goles como profesional.

Leo se impuso a Cristiano Ronaldo (vs. Manchester United), Ivan Rakitic (vs. Tottenham) y Arjen Robben (vs. Benfica) en las preferencias.

El argentino fue -junto a Marc Andre Ter Stegen- los únicos elementos del Barcelona seleccionados entre los 20 mejores de la Champions League 2018-19.