Messi y Suárez se reúnen; ¿Se van al Manchester City?

El programa deportivo español "El Chiringuito", presentó imágenes de Lionel Messi y Luis Suárez saliendo de un restaurante en Barcelona.

La reunión se da entre los rumores de la salida de Messi del club catalán, después de que al uruguayo Ronald Koeman, nuevo técnico catalán, le habría dicho al delantero uruguayo que ya no contaba con él para el próximo torneo.

Todo el día ha sido ajetreado para el argentino y los dichos no han dejado de llegar, desde una supuesta pelea legal con el club para la desvinculación, hasta ofertas del club inglés Manchester City.

Entre estos rumores, se habla que el City habría ofrecido a Gabriel Jesús a los catalanes, para que Luis Suárez pase a sus filas y así no separar a la pareja.