Mestizas y Mestizos darán clínica de voleibol
El equipo Mestizas y Mestizos anunció la realización de la Clínica de Voleibol de Sala, un evento formativo de alto nivel que se llevará a cabo el próximo 24 de febrero, en un horario de 16:30 a 22:00 horas, en las instalaciones del Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento (CDTAR).
La clínica será impartida por Michel Maleno e Idily Soler, integrantes de las Selecciones Nacionales de República Dominicana, quienes compartirán su experiencia internacional y conocimientos técnicos en aspectos fundamentales del voleibol como ataque, acomodo, defensa, servicio y motivación, con especial énfasis en las posiciones de armadores, líbero y jugadoras de banda.
El evento está dirigido a jugadoras y jugadores de nivel principiante y avanzado, con el objetivo de fortalecer sus habilidades técnicas, tácticas y de toma de decisiones dentro de la cancha. Las actividades estarán basadas en ejercicios analíticos y globales, enfocados en situaciones reales de juego, lo que permitirá a las y los participantes aplicar lo aprendido en contextos competitivos.
Entre los principales beneficios de la clínica destacan la corrección detallada de errores técnicos y el trabajo específico en escenarios reales de competencia, elementos clave para elevar el rendimiento deportivo y el entendimiento del juego
