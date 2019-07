Mexicanas Lomelí y Zetter, con buen inicio en boliche de Panamericanos

Las mexicanas Iliana Lomelí y Miriam Aseret Zetter culminaron este jueves en el tercer puesto de la primera serie de boliche en los Juegos Panamericanos Lima 2019, en lo que fue la primera jornada.

Ambas competidoras hicieron dos mil 542 pinos derribados, donde las líderes son las dominicanas Aumi Guerra y Astrid Valiente.

De esa manera, Lomelí consiguió mil 202 tras un acumulado de 180, 214, 184, 225, 181 y 218, mientras que Zetter hizo mil 340 con líneas de 180, 202, 227, 237, 216 y 278.

Las dominicanas Guerra y Valiente lograron dos mil 600 puntos, seguidas de las estadunidenses Stefanie Johnson y Shannon O'keefe, con dos mil 557.

"Al principio no me sentí nerviosa, más bien desenfocada, no concentrada. Conforme fueron avanzando las líneas y el tiempo me fui acomodando un poco más y con mucho más confianza", dijo Zetter.

En relación a Estados Unidos, la competidora destacó que son las rivales a vencer, pues "nos enfrentamos en una línea y les ganamos. Aquí el proceso son seis que es la mitad y luego la otra mitad y ahí se sacan a los ganadores".

A su vez, Lomelí comentó que en esta primera parte de la competencia fue positiva y aunque al principio se mostraron nerviosas, con el paso del tiempo se reconfortaron para tener una buena jornada.

"Nos falta corregir algunos detallitos que son los que nos van a catapultar a donde nosotras queremos", puntualizó.