Mexicano Miguel de Lara se cuelga bronce en 200 metros pecho en Lima

Con todo y nariz congestionada, el nadador mexicano Miguel de Lara se colgó el bronce en la prueba de los 200 metros estilo pecho en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y con ello terminar con una racha de 12 años en que no se lograba un podio en esa disciplina.

La primera vez fue en Cali 71 con Felipe "El Tibio" Muñoz, la segunda en México 75 con Gustavo Lozano y la más reciente en Río 2007 con Juan José Veloz.

Lara Ojeda hizo tiempo de 2:11.23 minutos para obtener el bronce, en tanto que Estados Unidos hizo el 1-2 con William Licon y Nicolas Fink con crono de 2:07.62 y 2:08.16, en ese orden.

Para el mexicano, el tiempo obtenido representa nuevo récord de su país luego del 2:11.77 que impuso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barraquilla 2018.

"Me siento contento, pero para ser honesto competí enfermo, con la nariz congestionada, no lo quise mencionar. Vine a nadar sin excusas y hacer mi mejor marca, estoy feliz que no se da desde hace mucho en la prueba individual en Panamericanos", comentó.

Destacó que el bronce es bueno a pesar de las condiciones, "no me puedo quejar, sigue la preparación para dar la marca a Tokio y además terminar bien el relevo en donde podemos tener otra medalla".

La meta, dijo, es ser parte del equipo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y para lograrlo se debe tener un registro de 2:10, "tengo fe de lograrlo, quería darla aquí, pero no se pudo. Me presioné un poco".

Destacó que el tercer 50 no pudo hacerlo como hubiera deseado, ya que aceleró más de lo debido, "y para los últimos 25 metros ya no había nada más que dar".

De Lara Ojeda entrena en Estados Unidos bajo la dirección de Sergio López para seguir con el camino que inició desde hace tres años para llegar a Tokio 2020.

En otro de los resultados, en la misma prueba, pero en el sector femenino, la mexicana Melissa Rodríguez quedó en cuarto sitio con un crono de 2:25.81, en donde Estados Unidos hizo el 1-2 con Anne Lazor (2:21.40, que además fue record panamericano) y Bethany Galat (2:21.84).