México aumenta su delegación para Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Con la inclusión de Lasse Gaxiola, México tendrá una presencia histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Por El Universal

Enero 19, 2026 04:13 p.m.
A
México aumenta su delegación para Juegos Olímpicos de Invierno 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- México, un país donde las disciplinas de invierno no forman parte de la tradición deportiva, está a punto de vivir un capítulo histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

A pocos días de que inicie la justa en Italia, la delegación nacional recibió una noticia que llena de orgullo: el número de representantes mexicanos aumentó para Milán-Cortina.

El anuncio se dio tras un largo y exigente proceso de clasificación, en el que se confirmó la inclusión de Lasse Gaxiola, un joven de apenas 17 años con la ilusión de dejar huella en el esquí alpino.

La presencia de Gaxiola abrirá un momento único para la historia olímpica, al ser hijo de Sarah Schleper, reconocida atleta que será la abanderada nacional en la ceremonia de inauguración en San Siro.

Con la llegada del nuevo deportista, México contará con cinco representantes en la justa, conformando la delegación más numerosa desde los Juegos Olímpicos de Albertville 1992.

LOS MEXICANOS QUE ESTARÁN EN LOS OLÍMPICOS DE INVIERNO

La máxima justa deportiva de invierno, que tendrá la participación de 3,000 atletas de más de 90 naciones, comenzará del 6 al 22 de febrero de 2026, contando en esa lista con los siguientes representantes mexicanos:

Donovan Carrillo | Patinaje Artístico

Sara Schleper | Esquí Alpino

Lasse Gaxiola | Esquí Alpino

Regina Martínez | Esquí de Fondo

Allan Corona | Esquí de Fondo

