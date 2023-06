México califica a Mundial Sub 20 femenil

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana de futbol Sub 20 calificó a la clasificó a la Copa Mundial 2024 de la especialidad que se realizará en Colombia y logró su pase a la final de Campeonato de la Concacaf

El equipo de Ana Galindo derrotó por 2-1 a Canadá en las semifinales de la Concacaf

En partido jugado en el estadio Félix Sánchez, en santo Domingo, República Dominicana, la escuadra azteca tuvo que venir de atrás para vencer a las canadienses que se habían ido al frente del marcador por conducto de Kayla Briggs al minuto 65.

Sin embrago, las mexicanas sacaron la casta y empataron el marcador al 77 a través de Mailín Orozo y no fue sino hasta el 92 que México obtuvo el pase a la final regional y de la Copa del Mundo con anotación de Alice Soto.

La escuadra que dirige Ana Galindo buscará el título de este certamen el próximo domingo 4 de junio a las 15:00 horas en el Félix Sánchez ante la escuadra que resulte vencedora del duelo entre Estados Unidos vs. Costa Rica, que se celebrará esta tarde en Santo Domingo, República Dominicana.

Esta será la décima participación de México en el certamen femenil Sub 20 de la FIFA. Antes asistió a las ediciones del 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 y 2022.