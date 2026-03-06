logo pulso
México debuta con triunfo en Clásico Mundial Beisbol

La novena mexicana mostró poder ofensivo y control en el juego ante Gran Bretaña

Por El Universal

Marzo 06, 2026 04:48 p.m.
A
Foto: EFE

Foto: EFE

México encendió los cañones y sus peloteros demostraron que en el bando tricolor también hay potencial para pelear en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Por primera vez en la historia, la Selección Mexicana de Beisbol inició una justa mundialista con triunfo.

La novena comandada por Benjamín Gil aplastó 8-2 a Gran Bretaña, en su presentación en el Daikin Park de Houston, Texas.

La primera carrera de México llegó con un solitario cuadrangular de Nacho Álvarez Jr. El tercera base activó el modo gladiador y con un vuelacercas al jardín izquierdo puso la primera rayita mexicana y celebró con una máscara de Nacho Libre.

Pero la lucha en el diamante continuaría y el equipo europeo emparejó la pizarra en la parte baja del sexto capítulo con cuadrangular solitario de Harry Ford ante los envíos de Alex Carrillo.

El juego entró en una tensión que ni la afición mexicana ni los peloteros enfundados con la franela verde esperaban. Randy Arozarena eliminó a un enemigo a metros de la registradora; Joey Ortiz trabajó duro en las paradas cortas, hasta que llegó el poder de Tijuana.

Jonathan Aranda, con Jarren Durán y Randy Arozarena a bordo, conectó un cuadrangular en el octavo rollo para hacer estallar la casa espacial y a los 29 mil 724 aficionados que presenciaron la victoria mexicana.

Con el control de su lado, México se destapó y el triunfó se pintó de verde. Rowdy TellezNacho Álvarez Jr.Alek Thomas y Joey Ortiz pisaron el pentágono para ampliar la ventaja.

Andrés Muñoz recibió una carrera, pero ya nada cambió. México se apuntó su primera victoria en el Clásico Mundial de Beisbol e ilusionan en su arranque; el domingo, toca Brasil en otro duelo que luce para adjudicarse su segundo triunfo.

Javier Assad abrió por la Selección Mexicana con una labor de cuatro episodios en los que permitió dos hits, una base por bola y recetó dos ponches.

