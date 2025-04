México deja escapar medallas en Mundial de Clavados

México.- Las medallas se quedaron como un sueño, después de que siete puntos alejaran a México de conquistar la primera final de la Copa del Mundo que se celebra en Guadalajara. Si bien Osmar Olvera, Mía Cueva, Gaby Agúndez y Kenny Zamudio ilusionaron con la posibilidad de colgarse una de las preseas, China, Italia y Alemania los desplazaron hasta el cuarto lugar.

En su participación como equipo mixto en las categorías de tres y diez metros, sumaron un total de 389.85 puntos.

Una pelea justa que, por momentos, despertó el anhelo por la plata o el bronce.

Sin embargo, este desapareció en la última participación del combinado nacional.

“Arriba. Abajo. Arriba. Sale”. En el momento que Gaby Agúndez y Kenny Zamudio dieron un salto hacia atrás, el destino de la delegación mexicana quedó definido: adiós a las preseas. Aunque no fue un clavado “malo” porque su salida fue pareja, Kenny terminó pasado y Gaby abrió. Si México quería colgarse sus primeras medallas en la Copa del Mundo, dependía enteramente de un fallo por parte de Italia. Situación que no pasó porque, aunque el clavado de la delegación italiana fue ligeramente disparejo, el error no fue lo suficiente grave para “salvar” a los competidores nacionales.

Mientras los ganadores subieron al podio y recibieron sus medallas, los clavadistas mexicanos aplaudieron. Era lo único que quedaba, al menos para este segundo día de competición, puesto que todavía existe la posibilidad de conseguir medallas en el resto de las categorías.