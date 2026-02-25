México enfrenta a Islandia en partido amistoso en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Javier Aguirre y sus dirigidos están listos para una prueba más en su preparación al Mundial de 2026. Ahora, el cuadro nacional enfrenta este miércoles a Islandia en el Estadio Corregidora de Querétaro.

México prepara partido amistoso contra Islandia en Querétaro

La Selección Mexicana, comandada de nuevo por Chivas del Guadalajara, se mete a la casa de los Gallos Blancos de Liga MX para medirse ante la escuadra europea, que funge como su rival para cerrar este nuevo micro ciclo del "Vasco" y así seguir depurando su lita para la Copa del Mundo.

Se espera que este día, el recinto queretano reciba a un gran número de aficionados que hace años no ven al Tri en su tierra, por lo que este juego genera gran expectativa entre ellos.

Seguridad reforzada para partido México-Islandia tras hechos en Jalisco

Recordemos que, al no ser Fecha FIFA, Aguirre echó mano de todos los elementos disponibles de la Liga MX para conformar su listado y así enfrentarse ante los vikingos, quienes llegan sin grandes nombres en su equipo.

Aunque desde el domingo se rumoreaba con una posible cancelación del evento por los hechos ocurridos en Jalisco por la detención de "El Mencho", el duelo se estará llevando a cabo con normalidad, aunque sí contará con un gran dispositivo de seguridad para resguardar a la afición y las propias selecciones.