México es abandonado por la afición en EU

El mal funcionamiento de la Selección Mexicana de Gerardo "Tata" Martino en la Copa Oro y previo a la justa de la Concacaf, se está reflejando más allá de la cancha.

La afición tricolor en Estados Unidos ha castigado al combinado nacional en el arranque de la competencia en los encuentros ante Trinidad y Tobago en el AT&T Stadium y ayer frente a Guatemala en el Cotton Bowl.

El número de espectadores en los primeros cotejos del actual torneo ha dejado mucho qué desear, en comparación a los duelos iniciales en las dos pasadas justas.

En 2017 y 2019, la asistencia de la afición para los dos primeros encuentros del Tricolor en la Copa Oro han superado los 50 mil boletos vendidos, situación que actualmente luce lejana. Ayer miércoles ante Guatemala en el Cotton Bowl de Dallas, el equipo verde tuvo una de sus peores entradas.

COPA ORO 2021

- México vs Trinidad y Tobago – AT&T Stadium – 41 mil 229

- México vs Guatemala – Cotton Bowl – 15 mil 391

COPA ORO 2019

- México vs Cuba – Rose Bowl – 65 mil 527

- México vs Canadá - Empower Field at Mile High – 52 mil 874

COPA ORO 2017

- México vs El Salvador - SDSU Mission Valley – 53 mil 133

- México vs Jamaica – Empower Field at Mile High – 49 mil 121.