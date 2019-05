México está obligado a ganar la Copa Oro: Jonathan Orozco

Después de caer en semifinales de la Copa Oro 2017, la Selección Mexicana que era dirigida por Juan Carlos Osorio dejó un adeudo sobre su dominio en la Concacaf.

Ahora, a semanas de su regreso a la competición regional pero bajo las órdenes de Gerardo Martino, los seleccionados están obligados a ganarla. "Sí, México siempre está obligado, ya me tocó jugarla y perderla, en ese entonces con 'Chepo' (de la Torre), fue un fracaso para México porque siempre se está obligado en esta confederación a ganar", dijo Jonathan Orozco.

Eso sí, el portero de la Selección y de Santos Laguna pidió no confiarse y respetar a los rivales de su grupo: Canadá, Cuba y Martinica. "No menospreciar a ningún rival, cada vez se acorta la distancia entre selecciones, lo vemos en el caso de Europa y también en esta confederación (Concacaf), Jamaica ha crecido mucho, será difícil ganarles... Hay que jugar la Copa al 100 porque al final está en juego el orgullo de esta Selección".

En opiniones similares, el arquero Hugo González desea encaminarse al certamen de Concacaf con "tranquilidad", pese a las ausencias de referentes. "Vamos con la mejor cara, es lo más importante ahorita, trabajamos bien, estamos tranquilos porque se formó un gran plantel, tenemos que dar lo mejor, para representar con orgullo la camiseta que portamos", atizó el meta del Necaxa.

Respecto a cómo perciben el timonel de "Tata" Martino, ambos jugadores coincidieron en que están satisfechos con lo trabajado hasta el momento. "Estamos contentos con lo que hacemos y con lo que él quiere. El entrenador implementa y nosotros tenemos que adoptar la idea y ponerla en la cancha para hacerlo bien en el torneo", explicó González.