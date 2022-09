México exporta más beisbolistas a MLB que futbolistas a Europa

A-AA+

Alejados de esos innumerables reflectores que suelen alumbrar a los futbolistas, los peloteros mexicanos que participan en las Ligas Mayores han cumplido con una muy buena temporada 2022.

Los pitchers abridores Julio Urías (Dodgers) y José Urquidy (Astros), el relevista Andrés Muñoz (Mariners), así como los cañoneros Luis Urías (Brewers), Ramón Urías (Orioles), Isaac Paredes (Rays), Alejandro Kirk (Blue Jays) y Joey Meneses (Nationals), son los principales ejemplos de destacar en el "Big Show", aunque ellos no suelan llevarse las portadas de los periódicos o los primeros bloques en los noticiarios deportivos.

"Es una de las cosas que están subvaloradas del beisbol mexicano", subraya Rodrigo Fernández, director de la oficina de MLB para Latinoamérica, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. "Comparándolo con otros deportes, hoy en día hay el doble de mexicanos en el sistema de Grandes Ligas que futbolistas en Europa, lo cual te habla de la potencia que tiene el beisbol en México en cuanto al desarrollo de jugadores".

Y el número podría incrementarse, ya que revela que hay varios prospectos que podrían dar el salto a la "Gran Carpa" de cara a la temporada 2023. "Hoy en día, tenemos a uno de los mejores 10 pitchers, que es Julio Urías; hay un catcher que fue titular en el Juego de Estrellas (Kirk); el cerrador Andrés Muñoz está destinado a ser una súper estrella, porque no falla", enumera Fernández.

"También están los hermanos (Luis y Ramón) Urías... Hay un talento importante y ojalá que los que vienen abajo ya lleguen, porque hay 13 o 14 prospectos que pueden dar el salto a Grandes Ligas, así es que este año tenemos a 16 y el otro podrían ser 30. Ojalá que todo se dé". Para que las alegrías no dejen de darse en el mejor beisbol del mundo.