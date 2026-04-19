México golea a Puerto Rico

México.- El partido no se salió del guión. México controló y goleó sin problemas a Puerto Rico (6-0) en el estadio "Nemesio Díez" para sellar su pase al Premundial de CONCACAF W.

Esta contundente victoria acerca al combinado tricolor al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero todavía hay trabajo por hacer.

Ni la lluvia enfrió la maquinaria mexicana durante la primera parte, que desde el minuto uno estuvo cazando la anotación.

Bastaron 10 minutos para que el Tri hiciera el primer tanto. Camberos centró con peligro, pero la arquera Martínez rechazó el esférico, el cual quedó a merced de Alexia Delgado, quien, con un perfecto tiro de pierna derecha, la mandó al fondo de la red.

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Con Alice Soto como la gran arquitecta de la ofensiva mexicana, el equipo de Pedro López hacía daño constante a las caribeñas.

Tanto así, que, para el 32´, concretaron el segundo por autogol de la puertorriqueña González Citrón.

Después, Soto bombeó el balón para encontrar a Cambreros, quien, con un "toquecito" de izquierda clareó a la portera e hizo el tercero al 39. México se iba al descanso con una cómoda ventaja de 3-0.

La presión feroz del conjunto de Pedro López ocasionó nerviosismo en la zaga rival.

Para el 59´, un error defensivo dejó el balón servido a Kiana Palacios, quien con facilidad hizo el cuarto de la noche.

Como era de esperarse, el ingreso de la legendaria Charlyn Corral levantó a toda la afición de sus asientos para recibirla como se debe. Dos minutos más tarde, al 63´, la goleadora mexicana respondió con un acrobático remate.

En la recta final volvió a aparecer Corral para hacer el sexto y así ponerle la cereza al pastel.

19,726 aficionados impulsaron al Tricolor Femenil para mantener el sueño de llegar a la siguiente Copa del Mundial y justa olímpica.