México inicia con triunfo en Copa Oro

A-AA+



HOUSTON, Texas., junio 25 (EL UNIVERSAL).- México inició con el pie derecho su participación en la Copa oro tras derrotar 2-0 a Honduras en el NRG Stadium que, a diferencia de la Nations league, si lució lleno para ver al Tri.

Con el objetivo de borrar la mala imagen que dejó en el torneo anterior el tricolor abrió el marcador apenas al primer minuto tras un disparo desde fuera del área grande de Luis Romo.

La insistencia mexicana en los primeros minutos de juego pudo rendir frutos nuevamente, pero Luis Chávez falló increíblemente un pase en el área chica y cuando estaba completamente sólo ante el marco hondureño.

Sin embargo, Romo nuevamente se encargó de poner las cosas en calma al rematar de cabeza igualmente sólo ante el portero catracho.

Honduras intentó irse al frente pero su incapacidad ofensiva se topó con la bien plantada defensa mexicana que anuló todo intento en contra.

La segunda parte no varió en nada el ritmo de juego con México al frente y Honduras tratando de defenderse y cuando podía se iba al frente

Al 51, en jugada persona, Orbelín Pineda puso el tercer tanto tricolor al meterse al área grande y disparar para dejar sin oportunidad al portero catracho.

Pero el momento de resarcirse de tremenda falla de la primera parte llegó para Luis Chávez al 76 al poner el cuarto gol para México y enfilarse a una victoria holgada.

Ya para el final México sobrellevó el partido en busca del quinto tanto, que no llegó ante un Honduras que ya no veía la hora de que se acabara el juego.

Con ello México se ubica en el primer lugar del Grupo B, empatado con Haití, con tres puntos, pero mejor deferencia de goles.

México enfrentará a Haití el próximo jueves, donde con un triunfo podría asegurar su calificación a la siguiente fase de la Copa Oro.