México inicia su camino en el Premundial Sub 17

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Esta tarde en inicia la participación de la Selección Mexicana Sub 17 en el Premundial de Concacaf a celebrarse en Guatemala.

Este equipo al mando de Raúl Chabrand, podría decirse que es lo último que queda del proyecto futbolístico encabezado por Gerardo Torrado e Ignacio Hierro.

La Selección Mexicana busca uno de los cuatro lugares para la Copa del Mundo de la especialidad que se desarrollará en Perú en el mes de octubre.

El Tricolor jugará este día en contra de Curazao en el estadio Doroteo Guamuch de la capital chapina.

México ha sido en dos ocasiones campeón mundial Sub 17: 2005 y 2011, además de que ha conquistado el torneo regional cuatro veces consecutivas.

El equipo nacional fue integrado al Grupo A, junto a Panamá, Curazao y Guatemala, este equipo lo dirige el técnico mexicano Marvin Cabrera, exjugador de equipos como el Cruz Azul y Jaguares de Chiapas.

Con el fracaso en selecciones del 2022, comenzando por la eliminación del Mundial Sub 20 varonil y Femenil y de los Juegos Olímpicos en ambas categorías, además de la Copa del Mundo de Qatar donde no se pasó de la primera fase, el equipo de Chabrand tratará de mostrar que no todo lo pasado fue malo.

Si hay éxito, esta Selección Mexicana puede provocar que tanto Jaime Ordiales como Rodrigo Ares de Parga, encargados de selecciones, volteen un poco a categorías menores, las cuales llevan bastante tiempo abandonadas.

Después del juego ante Curazao, México deberá jugar contra los anfitriones y finalizará la primera fase en contra de los panameños.

La Selección Mexicana busca su séptimo mundial en fila, no ha faltado a este evento desde el 2007.