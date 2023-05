México logra cuatro medallas en Copa del Mundo de Natación Artística

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- México selló este lunes una participación histórica en la Copa del Mundo de Natación Artística en Egipto 2023.

La representación azteca, que tuvo problemas para concretar los apoyos económicos para llegar a la competencia, cerró su participación con cuatro medallas en total, un número que colocó a la delegación en el segundo lugar del medallero, por detrás únicamente de España.

El equipo, conformado por once atletas demostró su calidad en cada una de las ocho pruebas en las que participó, ganándose el respeto de todos los asistentes.

¿CUÁLES FUERON LAS MEDALLAS DE MÉXICO EN EGIPTO?

Oro en Equipo Técnico Mixto

La participación de México en la Copa del Mundo, sumó su primera medalla el sábado 13 de mayo, en la prueba de Equipo Técnico Mixto.

La rutina que tuvo como música de fondo la canción de "Don´t Stop me now", vio a Regina Alferez, María Fernanda Arellano, Daniela Estrada, Itzamary González, Glenda Esthefania Inzunza, Luisa Rodríguez, Jessica Sobrino y Pamela Toscano, alcanzar las 270.1584 unidades para hacer sonar el Himno de México.

Oro en Dueto Femenil Libre

Las buenas noticias continuaron ya durante las primeras horas de este lunes con la pareja conformada por Nuria Diosdado y Joana Jiménez.

Dueto que se impuso en la prueba de Dueto Femenil Libre con un total de 325.6584 unidades a países como Italia y Países Bajos.

Bronce en Dueto Mixto Libre

Itzamary González y Diego Villalobos continuaron con el buen camino del equipo mexicano en la Copa del Mundo de Egipto, subiendo al podio en la tercera posición con un puntaje de 255.3417 unidades.

Oro en Equipo Acrobático

La última medalla de la delegación de México en el torneo realizado en Egipto, llegó en la prueba acrobática, superando a Francia y Kazajistán con 227.6626 puntos.