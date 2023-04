México no logra derrotar a EE.UU.; empatan a un gol en partido amistoso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El Clásico de la Concacaf no fue para nadie. Nuevamente la Selección Mexicana no puede derrotar a la escuadra de las Barras y las Estrellas en un encuentro que tuvo más expectativa que acción y ante un estadio que lució desdibujado y cuyo encuentro terminó empatado a un gol on anotaciones de Uriel Antuna al 55' y Jesús Ferreira al 82'.

En el tercer partido encabezado por el argentino, Diego Cocca, el Tricolor logró dominar la mayor parte del encuentro, pero también sufrió algunas llegadas importantes que terminaron en gol como resultado de los errores defensivos de la Selección Nacional y que callaron a los connacionales que acudieron al estadio de los Cardenales en Phoenix, Arizona.

No habían pasado más que unos segundos cuando Néstor Araujo tuvo que recibir atención médica luego de tener un encontronazo que no pasó a mayores. El primer susto llegó al minuto 4 cuando una mala salida de Carlos Acevedo estuvo a punto de convertirse en gol luego de que el esférico paso a unos centímetros del poste derecho.

México tuvo una llega importante al 19, cuando en jugada conjunta Alexis Vega y Luis Chávez, quien tiró de zurda, casi logran impactar en la portería de Sean Jonhson.

Poco a poco el Tricolor comenzó a ganar espacios y a presionar al equipo dirigido por Anthony Hudson; sin embargo, la Selección Nacional también dio muestras de faltas graves en su defensa al dejar espacios que fueron aprovechados por el rival, pero para fortuna de los visitantes, no se concretaron en ningún gol.

Cerca del minuto 42, el equipo mexicano tuvo un cobro de tiro directo que pasó rosando la portería contraria en una de las llegadas más emocionantes del primer tiempo.

Sin ninguna modificación de ambos cuadros inició el segundo tiempo del partido amistoso en el State Farm Stadium.

Los primeros minutos de la segunda parte fue dominado por el equipo de las Barras y las Estrellas hasta que el Tricolor comenzó a retomar el ritmo del partido, aunque con varias equivocaciones que hicieron latir el corazón de los connacionales que estaban en las gradas.

El Gol llegó al 54, Uriel Antuna apareció tras un error de Aaron Long y tiró al primer poste para vencer a Johnson y con ello abrir el marcador a favor de la Selección Mexicana.

Hudson comenzó a reorganizar a su equipo para intentar frenar el resultado en contra.

El silbante Bryan López le mostró la tarjeta amarilla a Alan Soñora luego de un manotazo al rostro de Antuna que ameritó un tiro directo cobrado por Chávez, que llegó cerca de la portería rival.

Tras los cambios de ambas selecciones, los estadounidenses comenzaron a presionar el arco de Acevedo con llegadas cada vez más frecuentes.

En un contragolpe y tras un error defensivo, Estados Unidos anotó el empate a través de Jesús Ferreira al 82'.

Los tiros comenzaron a llegar a ambas porterías en busca de un gol que definiera el encuentro.

Al 91, los mexicanos exigían un penal, pero el silbante guatemalteco no lo marcó ante los reclamos de los jugadores.

Los Aztecas no logran sacar un resultado favorable en territorio americano desde septiembre de 2019 cuando goleó 3-0 a la escuadra de Estados Unidos. En aquella ocasión, las anotaciones corrieron a cargo de "El Chicharito", "El Guti" y "El Brujo" Antuna.

El partido se llevó a cabo este miércoles 19 de abril en la casa de los Cardenales en Phoenix, Arizona.