El Golf en México: Evolución y Promesas en el México Open At Vidanta 2025

Cada año, el golf en México suma más talento y refuerza su presencia en la élite mundial. Con nuevas generaciones que han marcado un antes y un después en la historia del deporte, el México Open At Vidanta 2025 promete ser el escenario donde estos jugadores dejen su huella.

Nombres como Gaby López, Abraham Ancer, María Fassi y Carlos Ortiz han puesto a México en lo más alto, ganando majors y representando al país en Juegos Olímpicos. Pero la lista sigue creciendo con nuevas estrellas como Álvaro Ortiz y Santiago de la Fuente, decididos a seguir los pasos de sus ídolos.

Uno de los referentes de esta nueva generación es Álvaro Ortiz, quien se hizo profesional en 2019 y ha enfrentado grandes retos para demostrar su calidad. Ha jugado las cuatro ediciones del torneo en Puerto Vallarta, e incluso se llevó el título en 2021 cuando aún era el Abierto Mexicano de Golf. Pero su hambre de gloria no se detiene. Este año, regresa con la misma mentalidad: seguir mejorando y conquistar la cima.

"Emocionado por estar de regreso, es lindo jugar en casa. Me encuentro en un gran momento, sé que será una gran semana, el trabajo está hecho y solo toca gozar", confesó ante los medios de comunicación.

"Lo que he aprendido en el camino es que las generaciones que iban delante de mí, me pasaron sus enseñanzas ahora me toca hacerlo, es como se cierra el ciclo. Estas futuras generaciones traen otro entrenamiento, otra chispa diferente, otra forma de pensar, a uno lo impulsan a reinventarse", agregó.

Ortiz reconoce que el resultado de la inversión que se ha hecho en el golf, se verá dentro de 10 años, cuando los jóvenes que están a un paso de dejar la escena amateur, empiecen a competir a nivel internacional: "Es una felicidad enorme ver como el golf está creciendo, no hay presión, es un empuje para no quedarse donde uno está y seguir avanzando. En la siguiente década se verá la inversión que se ha hecho a las futuras generaciones. Es lindo ver cómo está creciendo el golf en México".

Lorena Ochoa, fue la precursora de impulsar en el país el gusto por el golf. Un deporte poco visto y seguido en México, pero fue una pieza fundamental para que más deportistas incursionaran en esta disciplina. Sin ella, nada esto estaría pasando.

"Sí. Desde Lorena empezó este cambio. Ella nos puso la vara muy alta. Por ella estamos viviendo estas épocas. Lo mejor está por venir", sentenció.